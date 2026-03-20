Участница шоу «Голос» объяснила, как перебороть страх публичных выступлений

Техника заземления поможет перебороть страх публичных выступлений, заявила NEWS.ru певица, актриса и участница шоу «Голос» Алла Рид. По ее словам, это чувство можно трансформировать в источник энергии с помощью специальных психологических техник. Она отметила, что боязнь сцены — это не приговор, а всего лишь привычка.

Страх публичных выступлений — это не приговор, а скорее привычка, которую можно изменить. Вместо того чтобы бороться с ним, можно попробовать его трансформировать, превратив в источник энергии и уверенности, например, используя ритуал заземления. Перед тем как выйти на сцену нужно найти тихое место, где вас никто не потревожит, закрыть глаза и сосредоточиться на ощущениях. Почувствовать, как ваши ноги касаются пола, как распределяется вес вашего тела. Представить, что вы пускаете корни глубоко в землю. Это может придать стабильности и контроля. Повторяйте про себя: «Я здесь, я в безопасности, я готов», — пояснила Рид.

Кроме того, она посоветовала использовать визуализацию для создания внутренней опоры. По словам певицы, стоит проговаривать аффирмации перед зеркалом, чтобы укрепить самооценку и напомнить себе о готовности покорять вершины.

Ритуал энергетического заряда поможет впитать позитивную энергию. Представьте, как из вашего сердца исходит теплый, золотистый свет. Он наполняет вас силой, уверенностью и спокойствием. Визуализируйте, как этот свет распространяется по всему вашему телу, прогоняя любые страхи и сомнения. Ритуал силы взгляда поможет перед выходом на сцену. Найдите зеркало, посмотрите себе в глаза и скажите: «Я справлюсь. Я уверен. Я достоин». Это может показаться немного странным, но ритуал помогает укрепить самооценку и напомнить о сильных сторонах, — резюмировала Рид.

Ранее адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова заявила, что кислая конфета или жвачка может избавить от страха перед публичным выступлением. По ее словам, для этой цели также можно попробовать искусственно вызвать зевок.