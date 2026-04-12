В США заявили, что «сказки» Пентагона склонили Трампа пойти на перемирие

Президент США Дональд Трамп принял решение о перемирии с Ираном, поскольку пришел к выводу, что получает от Пентагона чересчур оптимистичную оценку обстановки в зоне операции, сообщает журналистка Politico Даниэлла Чеслоу со ссылкой на источники. Как пишет издание, политик понял, что достижение поставленных целей может оказаться значительно сложнее.

Я слышала от одного из официальных лиц администрации, что Трампа склонило к перемирию осознание того, что, возможно, достичь целей войны будет не так просто, как он думал, — отметила Чеслоу.

По мнению авторов, американский лидер начал допускать, что информация, поступающая от Пентагона, может не в полной мере отражать реальное положение дел на поле боя. Кроме того, как пишет издание, ряд республиканцев в Конгрессе выражают обеспокоенность тем, что Иран может начать взимать плату за транзит нефти и удобрений через Ормузский пролив. Один из членов палаты представителей от Республиканской партии считает, что такой сценарий стал бы для США наихудшим вариантом развития событий.

Ранее журналисты сообщили, что морская блокада Ормузского пролива со стороны США может быть квалифицирована Ираном как акт войны. Они уточнили, что последствия столь опрометчивого решения отразятся на других странах, чья экономика зависит от пролива.