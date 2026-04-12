Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 19:49

Названо решение Трампа, которое Иран может посчитать актом войны

NYT: блокада Ормузского пролива Трампом будет считаться актом войны против Ирана

Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Морская блокада Ормузского пролива со стороны США может быть квалифицирована как акт войны, сообщает The New York Times. В материале говорится, что последствия опрометчивого решения отразятся на других странах, чья экономика зависит от пролива.

Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива <…>, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь, — говорится в материале.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил на угрозу Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявив о непрерывном наблюдении за обстановкой в акватории стратегического водного пути. Мониторинг перемещений судов будет вестись с применением беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что два эсминца ВМС США находились в минутах от полного уничтожения при попытке пройти Ормузский пролив в минувшую субботу, 11 апреля. По информации источника, американские корабли были вынуждены экстренно отступить после того, как на них нацелили ракеты и подняли в воздух ударные беспилотники.

США
Иран
Дональд Трамп
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.