Названо решение Трампа, которое Иран может посчитать актом войны NYT: блокада Ормузского пролива Трампом будет считаться актом войны против Ирана

Морская блокада Ормузского пролива со стороны США может быть квалифицирована как акт войны, сообщает The New York Times. В материале говорится, что последствия опрометчивого решения отразятся на других странах, чья экономика зависит от пролива.

Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива <…>, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь, — говорится в материале.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил на угрозу Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявив о непрерывном наблюдении за обстановкой в акватории стратегического водного пути. Мониторинг перемещений судов будет вестись с применением беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что два эсминца ВМС США находились в минутах от полного уничтожения при попытке пройти Ормузский пролив в минувшую субботу, 11 апреля. По информации источника, американские корабли были вынуждены экстренно отступить после того, как на них нацелили ракеты и подняли в воздух ударные беспилотники.