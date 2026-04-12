КСИР ответил Трампу на угрозу блокады Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил на угрозу президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, заявив о непрерывном наблюдении за обстановкой в акватории стратегического водного пути. В пресс-службе элитного формирования уточнили, что мониторинг перемещений судов ведется с применением беспилотных летательных аппаратов.

Все движения и их отсутствие находятся под полным контролем вооруженных сил. Любое неверное движение втянет врага в смертельные водовороты пролива, — говорится в сообщении.

В подтверждение своей боеготовности иранские военные прикрепили к публикации видеозапись, сделанную с борта дрона. На обнародованных кадрах запечатлены корабли, находящиеся в водах Ормуза.

Ранее сообщалось, что два эсминца ВМС США находились в считанных минутах от полного уничтожения при попытке пройти Ормузский пролив в минувшую субботу. По информации источника, американские корабли были вынуждены экстренно отступить после того, как на них нацелили ракеты и подняли в воздух ударные беспилотники.