В США признали «живучесть» ядерной программы Ирана

Иранская ядерная программа сохранилась после ударов США и Израиля, что укрепляет позиции Тегерана на переговорах, сообщает The Wall Street Journal. По оценке экспертов, несмотря на атаки, у Ирана остаются мощности по обогащению урана и около 450 килограммов материала, близкого к оружейному качеству.

Также страна сохраняет защищенные подземные тоннели в районах Исфахана и Натанза, которые делают ядерную инфраструктуру менее уязвимой для возможных новых ударов. Бывший чиновник Совета национальной безопасности Белого дома Эрик Брюэр подтвердил, что теперь Тегеран будет выдвигать более жесткие требования, чем на февральских переговорах.

Иран не собирается легко отдавать эти ресурсы. Его требования будут выше, чем были во время февральских переговоров о передаче этих материалов, — считает экс-чиновник.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик из-за жесткой позиции американской стороны. Встреча делегаций, продолжавшаяся 21 час, завершилась без заключения соглашения. По словам журналистов, Тегеран отказался обсуждать возможные уступки по вопросам контроля над Ормузским проливом и развитию мирной ядерной программы.