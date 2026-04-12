12 апреля 2026 в 15:02

В США признали «живучесть» ядерной программы Ирана

WSJ: Иранская ядерная программа устояла после ударов США и Израиля

Иранская ядерная программа сохранилась после ударов США и Израиля, что укрепляет позиции Тегерана на переговорах, сообщает The Wall Street Journal. По оценке экспертов, несмотря на атаки, у Ирана остаются мощности по обогащению урана и около 450 килограммов материала, близкого к оружейному качеству.

Также страна сохраняет защищенные подземные тоннели в районах Исфахана и Натанза, которые делают ядерную инфраструктуру менее уязвимой для возможных новых ударов. Бывший чиновник Совета национальной безопасности Белого дома Эрик Брюэр подтвердил, что теперь Тегеран будет выдвигать более жесткие требования, чем на февральских переговорах.

Иран не собирается легко отдавать эти ресурсы. Его требования будут выше, чем были во время февральских переговоров о передаче этих материалов, — считает экс-чиновник.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик из-за жесткой позиции американской стороны. Встреча делегаций, продолжавшаяся 21 час, завершилась без заключения соглашения. По словам журналистов, Тегеран отказался обсуждать возможные уступки по вопросам контроля над Ормузским проливом и развитию мирной ядерной программы.

Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
