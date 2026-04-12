12 апреля 2026 в 12:28

Названы условия, которые не принял Иран после 21-часовых переговоров

Иран отверг условия США по Ормузскому проливу и ядерной программе

Переговоры между Иран и США зашли в тупик из-за жесткой позиции американской стороны, сообщает агентство Fars. Встреча делегаций, продолжавшаяся 21 час, завершилась без соглашения.

По словам инсайдеров, Тегеран отказался обсуждать возможные уступки по вопросам контроля над Ормузским проливом и развитию мирной ядерной программы. Источник в иранской делегации заявил, что тактика Вашингтона сводится к попытке получить за столом переговоров то, что не удалось добиться многолетним давлением и угрозами.

Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной, — рассказал источник.

Ранее турецкий журналист Четинер Четин заявил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи чуть не подрался со спецпосланником Стивом Уиткоффом. По его словам, обстановка на переговорах стала напряженной, когда дипломаты начали обсуждать снятие блокады с Ормузского пролива.

До этого бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер констатировал, что у Ирана на переговорах больше «козырей в рукаве», чем у США. По его словам, Тегеран не готов идти американцам на уступки, потому что превратил географию в свое оружие, перекрыв пролив.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

