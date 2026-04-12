12 апреля 2026 в 11:39

Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем

Аракчи чуть не подрался с Уиткоффом во время обсуждения открытия Ормуза

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
На переговорах глава МИД Ирана Аббас Аракчи чуть не подрался со спецпосланником Стивом Уиткоффом, когда речь зашла об Ормузском проливе, написал в соцсети X турецкий журналист Четинер Четин. Он отметил, что обстановка была достаточно напряженной.

Между министром Аббасом Аракчи и Уиткоффом произошла напряженная ситуация, которая едва не переросла в физическую драку из-за серьезных разногласий по поводу управления Ормузским проливом. Никогда не угрожайте иранцам, — сообщил журналист.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Ираном, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отвергла условия Белого дома.

По информации агентства Tasnim, США настаивали на вывозе всего обогащенного урана из страны, помимо возобновления судоходства в Ормузском проливе, фактически стремясь к уступкам, которых не удалось добиться военным путем. Иранские дипломаты расценили позицию Вашингтона как лишенную реализма и рациональности.

Мир
США
Иран
Стив Уиткофф
Аббас Аракчи
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

