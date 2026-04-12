«Главное – принимать меры»: РФ дала оценку пользованию энергоресурсов в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал использование российских энергоресурсов для производства оружия в странах Евросоюза. В беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным он отметил, что оружие производится и будет производиться по всему миру, а источников энергии не так много.

По его словам, страны Европы в любом случае найдут способ получить газ, даже если Россия перестанет его поставлять на европейский рынок. Поэтому главная задача для Москвы — принимать меры по обеспечению собственной безопасности.

Пресс-секретарь подчеркнул, что полное прекращение поставок не решит проблему. В этом случае Европа найдет альтернативных поставщиков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза сообщила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС — трансформация энергетического сектора в сторону зеленой и европейской энергии.