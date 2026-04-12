12 апреля 2026 в 22:54

«Главное – принимать меры»: РФ дала оценку пользованию энергоресурсов в ЕС

Песков охарактеризовал использование энергоресурсов РФ для выпуска оружия в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал использование российских энергоресурсов для производства оружия в странах Евросоюза. В беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным он отметил, что оружие производится и будет производиться по всему миру, а источников энергии не так много.

По его словам, страны Европы в любом случае найдут способ получить газ, даже если Россия перестанет его поставлять на европейский рынок. Поэтому главная задача для Москвы — принимать меры по обеспечению собственной безопасности.

Оружие производится и будет производиться. Главное — принимать меры по обеспечению своей безопасности, — ответил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что полное прекращение поставок не решит проблему. В этом случае Европа найдет альтернативных поставщиков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза сообщила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС — трансформация энергетического сектора в сторону зеленой и европейской энергии.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

