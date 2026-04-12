12 апреля 2026 в 12:54

Песков заявил, что Европа не останется без газа

Дмитрий Песков
Даже в случае отказа России от поставок газа европейские страны смогут найти способы его приобретения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Так он прокомментировал вопрос о том, смогут ли в Европе наладить закупки топлива при возможном прекращении поставок.

Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок. Живет как живой организм, — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза сообщила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС неизменна — трансформация энергетического сектора в сторону «зеленой» и европейской энергии.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
