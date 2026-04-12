Кадыров раскрыл детали ликвидации группы ВСУ под Харьковом

Российские операторы БПЛА ликвидировали в лесном массиве на Харьковском направлении небольшую группу Вооруженных сил Украины, которая пряталась в густой растительности, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Рядом с позициями находился блиндаж — укрытие, которое оказалось недолговечным.

В результате точечной работы российских бойцов все выявленные цели были успешно уничтожены. На этом направлении действуют военнослужащие стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ под командованием Муслима Товзаева с позывным «Пули».

Харьковское направление... Наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку. Рядом обнаружился и блиндаж — скромное, но недолговечное укрытие... В результате работы все цели успешно уничтожены, — написал Кадыров.

Он добавил, что меньшего от российских военнослужащих никто не ожидает. Работа в зоне специальной военной операции продолжается.

Ранее Кадыров рассказал, что украинские военные оставили раненого сослуживца без помощи на одном из участков в ДНР. По его словам, этот инцидент демонстрирует отсутствие слаженности у бойцов ВСУ.