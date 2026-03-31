Кадыров рассказал, как бойцы ВСУ предали раненого товарища

Украинские военные оставили раненого сослуживца без помощи на одном из участков в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, этот инцидент демонстрирует отсутствие слаженности у бойцов ВСУ.

Как сообщил Кадыров, бойцы батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» обнаружили группу украинской пехоты, после чего по переданным координатам нанесли по противник точечный удар. В результате один военный получил ранение.

Дальнейшее развитие событий продемонстрировало характерную «слаженность» действий противоборствующей стороны. Сослуживцы предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого и, проявив завидную оперативность, укрылись в ближайшем гражданском строении, — написал Кадыров.

Раненый, оставшись без поддержки, попытался укрыться в уличном туалете. Но российские военные нанесли точечный удар, который привел к ликвидации цели.

Ранее сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что украинские военные уничтожают тела погибших наемников. По его словам, таким образом затрудняется подсчет потерь среди иностранцев.