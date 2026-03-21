Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 07:34

«Нельзя опознать»: экс-сотрудник СБУ уличил ВСУ в осквернении тел наемников

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: ВСУ уничтожают тела иностранных наемников

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины уничтожают тела погибших наемников, рассказал бывший сотрудник Службы безопасности страны Василий Прозоров. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом затрудняется подсчет потерь среди иностранцев.

Естественно, они несут потери, большие потери. Но дело в том, что еще с 2022 года я лично был свидетелем историй, когда отступающие украинские военные подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Приматывали руки с гранатой к голове, — вспомнил Прозоров.

Он добавил, что летом 2022 года развернулась битва за Лисичанск. По словам Прозорова, тогда Украина бросила в бой грузинский легион, чтобы ее подразделения смогли вырваться и отступить. План сработал, однако почти весь полк иностранцев был уничтожен.

Ранее пленный наемник Хосэ Луис Почеко Наварра рассказал, что украинское командование отправляет на фронт завербованных колумбийцев без реального заключения контрактов. По его словам, военные скрывают этот факт разными способами, в частности, отказываясь выдавать копии документов на руки.

ВСУ
Украина
наемники
иностранцы
потери
погибшие
тела
трупы
Самое популярное
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.