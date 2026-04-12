12 апреля 2026 в 22:17

Оппозиция обходит партию Орбана на выборах более чем в два раза

«Тиса» обошла партию «Фидес» более чем в два раза после подсчета 45% голосов

После обработки 45,71% голосов на парламентских выборах в Венгрии лидирует оппозиционная партия «Тиса». Согласно предварительным итогам, передает корреспондент РБК, она получает 135 мест в парламенте.

Правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» набирает лишь 57 мандатов. Крайне правая партия «Наша страна» получает 7 парламентских мест.

Окончательные итоги голосования могут еще измениться. Однако текущий расклад свидетельствует о значительном преимуществе прозападной оппозиции. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр указал, что Орбан уже поздравил его с победой.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье, 12 апреля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Граждане выбирали 199 депутатов: 106 — по одномандатным округам, 93 — по партийным спискам. Право голоса имели более 8,1 млн человек как внутри страны, так и за ее пределами.

До этого сторонники оппозиционной партии «Тиса» организовали незаконную демонстрацию рядом с избирательным участком, где голосовал Виктор Орбан. Глава парламентской фракции партии «Фидес» Мате Кочиш указал, что активисты принесли с собой оскорбительные транспаранты.

Поддержка Валиевой, семья с Песковым, ледовые шоу: как живет Татьяна Навка
Нефтегазовая компания Eni внезапно взмолилась о российских ресурсах
«Кладбище самолетов»: США в Иране используют суда почти 70-летней давности
Удар по сельскому рынку унес жизни 200 жителей Нигерии
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, лидеры, звонок Орбана Мадяру
Кадыров раскрыл детали ликвидации группы ВСУ под Харьковом
«Главное – принимать меры»: РФ дала оценку пользованию энергоресурсов в ЕС
Что известно о Петере Мадьяре: биография, личная жизнь, отношение к России
Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на выборах в Венгрии
Оппозиция обходит партию Орбана на выборах более чем в два раза
«Никаких шагов»: в Совфеде раскрыли планы Зеленского на мир
Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля
Оппозиционная партия «Тиса» вырвалась в лидеры на выборах в Венгрии
Выборы в Венгрии сегодня, 12 апреля: последние новости, кто лидирует
Слуцкий нашел объяснение желанию Зеленского продлить перемирие
Неудачливые «Слуги народа» уходят ловить украинцев в военкоматы
В США заявили, что «сказки» Пентагона склонили Трампа пойти на перемирие
Пострадавшего в Орехово-Зуево ребенка переведут в центр имени Рошаля
Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США
Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

