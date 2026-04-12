Оппозиция обходит партию Орбана на выборах более чем в два раза «Тиса» обошла партию «Фидес» более чем в два раза после подсчета 45% голосов

После обработки 45,71% голосов на парламентских выборах в Венгрии лидирует оппозиционная партия «Тиса». Согласно предварительным итогам, передает корреспондент РБК, она получает 135 мест в парламенте.

Правящая коалиция премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» набирает лишь 57 мандатов. Крайне правая партия «Наша страна» получает 7 парламентских мест.

Окончательные итоги голосования могут еще измениться. Однако текущий расклад свидетельствует о значительном преимуществе прозападной оппозиции. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр указал, что Орбан уже поздравил его с победой.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье, 12 апреля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Граждане выбирали 199 депутатов: 106 — по одномандатным округам, 93 — по партийным спискам. Право голоса имели более 8,1 млн человек как внутри страны, так и за ее пределами.

До этого сторонники оппозиционной партии «Тиса» организовали незаконную демонстрацию рядом с избирательным участком, где голосовал Виктор Орбан. Глава парламентской фракции партии «Фидес» Мате Кочиш указал, что активисты принесли с собой оскорбительные транспаранты.