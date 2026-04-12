12 апреля 2026 в 17:03

Венгерская оппозиция устроила провокацию в день выборов

Сторонники венгерской оппозиции устроили акцию на избирательном участке Орбана

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: He Canling/XinHua/Global Look Press
Сторонники оппозиционной партии «Тиса» организовали незаконную демонстрацию рядом с избирательным участком, где голосовал премьер-министр страны Виктор Орбан, заявил в соцсетях глава парламентской фракции партии «Фидес» Мате Кочиш. Активисты держали оскорбительные транспаранты и включали через магнитофон песни о Красной армии.

Сегодня утром на избирательном участке, где также голосовал премьер-министр, состоялась демонстрация «Тисы», хотя это запрещено, — подчеркнул депутат.

Кочиш также привел доказательства присутствия агитаторов в радиусе 30 метров от входа в здание, что прямо противоречит правилам проведения выборов. Политик подтвердил, что правящая коалиция уже готовит необходимые юридические шаги для привлечения нарушителей к ответственности.

В соответствии с венгерским законодательством, любая агитация в радиусе 150 метров от избирательного участка в день голосования строго запрещена.

Виктор Орбан
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
