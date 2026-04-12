Венгерская оппозиция устроила провокацию в день выборов

Сторонники оппозиционной партии «Тиса» организовали незаконную демонстрацию рядом с избирательным участком, где голосовал премьер-министр страны Виктор Орбан, заявил в соцсетях глава парламентской фракции партии «Фидес» Мате Кочиш. Активисты держали оскорбительные транспаранты и включали через магнитофон песни о Красной армии.
Сегодня утром на избирательном участке, где также голосовал премьер-министр, состоялась демонстрация «Тисы», хотя это запрещено, — подчеркнул депутат.
Кочиш также привел доказательства присутствия агитаторов в радиусе 30 метров от входа в здание, что прямо противоречит правилам проведения выборов. Политик подтвердил, что правящая коалиция уже готовит необходимые юридические шаги для привлечения нарушителей к ответственности.
В соответствии с венгерским законодательством, любая агитация в радиусе 150 метров от избирательного участка в день голосования строго запрещена.