Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций

В Стамбуле полиция задержала около 350 человек, пытавшихся пройти к площади Таксим во время несанкционированных первомайских акций, сообщает Halk TV. По данным СМИ, для разгона демонстрантов применялся слезоточивый газ. Официальные данные о числе задержанных МВД Турции и местные власти пока не публиковали.

Площадь Таксим уже много лет закрыта для массовых акций 1 Мая. Для профсоюзных мероприятий выделены другие площадки в европейской и азиатской частях города. В день демонстраций в городе ввели ограничения на транспорт, перекрыли район Бейоглу, включая улицу Истикляль, а также часть Бешикташа. Акции также проходят в других городах страны, включая Анкару, где были усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов применила силу для разгона демонстрации, участники которой выступали против планов по возведению нового центра для приема беженцев в городе Лосдрехт. Протестная акция переросла в ожесточенные столкновения с правоохранителями.