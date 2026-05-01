Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций

В Стамбуле задержаны 350 демонстрантов, пытающихся проникнуть на площадь Таксим

Фото: Стрингер/NEWS.ru
В Стамбуле полиция задержала около 350 человек, пытавшихся пройти к площади Таксим во время несанкционированных первомайских акций, сообщает Halk TV. По данным СМИ, для разгона демонстрантов применялся слезоточивый газ. Официальные данные о числе задержанных МВД Турции и местные власти пока не публиковали.

Площадь Таксим уже много лет закрыта для массовых акций 1 Мая. Для профсоюзных мероприятий выделены другие площадки в европейской и азиатской частях города. В день демонстраций в городе ввели ограничения на транспорт, перекрыли район Бейоглу, включая улицу Истикляль, а также часть Бешикташа. Акции также проходят в других городах страны, включая Анкару, где были усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов применила силу для разгона демонстрации, участники которой выступали против планов по возведению нового центра для приема беженцев в городе Лосдрехт. Протестная акция переросла в ожесточенные столкновения с правоохранителями.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские политики всерьез начали рассматривать импичмент Зеленскому
«Не совсем курортный город»: раскрыт истинный мотив атак ВСУ на Туапсе
В Саратове умер ветеран Советско-японской войны
Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии
Табличка в честь Дудаева продержалась в Львове всего неделю
Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе
Полковник назвал главную ценность освобожденной ВС РФ Покаляной
Стало известно, сколько в России многодетных семей
Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве
Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели
Пакистан получил от Ирана новый вариант предложений по диалогу с США
Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе
Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе
Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?
Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия
Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций
Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье
Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»
Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

