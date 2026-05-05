Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков Пьяная москвичка ворвалась в чужой дом, чтобы поспать после майских шашлыков

Жительница Москвы проникла в чужую квартиру и уснула там после бурного празднования майских праздников, передает Telegram-канал SHOT. Хозяйка жилья обнаружила незнакомку, когда услышала подозрительные звуки в соседней комнате во время завтрака.

Как пишет канал, незваная гостья спокойно спала в чужой кровати. Ее разбудили и попросили объяснить, как она оказалась в квартире. Девушка заявила, что отмечала Первомай с подругами, перепутала этаж и решила прилечь. При этом ее не смутили чужая постель и наличие домашних животных.

Ранее в поселке Белоярский в ночь на 1 мая произошло ДТП с участием нетрезвой женщины без водительских прав. Жительница Екатеринбурга приехала на дачу к другу, который разрешил ей сесть за руль своего Kia Sorento. Во время поездки женщина перепутала педали газа и тормоза, после чего внедорожник на скорости врезался в дерево.

До этого пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана. По данным правоохранителей, мужчина ходил по салону самолета и громко ругался матом. Успокаивать дебошира пришлось стюардессам и другим пассажирам.