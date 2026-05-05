День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:36

Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков

Пьяная москвичка ворвалась в чужой дом, чтобы поспать после майских шашлыков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Москвы проникла в чужую квартиру и уснула там после бурного празднования майских праздников, передает Telegram-канал SHOT. Хозяйка жилья обнаружила незнакомку, когда услышала подозрительные звуки в соседней комнате во время завтрака.

Как пишет канал, незваная гостья спокойно спала в чужой кровати. Ее разбудили и попросили объяснить, как она оказалась в квартире. Девушка заявила, что отмечала Первомай с подругами, перепутала этаж и решила прилечь. При этом ее не смутили чужая постель и наличие домашних животных.

Ранее в поселке Белоярский в ночь на 1 мая произошло ДТП с участием нетрезвой женщины без водительских прав. Жительница Екатеринбурга приехала на дачу к другу, который разрешил ей сесть за руль своего Kia Sorento. Во время поездки женщина перепутала педали газа и тормоза, после чего внедорожник на скорости врезался в дерево.

До этого пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана. По данным правоохранителей, мужчина ходил по салону самолета и громко ругался матом. Успокаивать дебошира пришлось стюардессам и другим пассажирам.

Москва
майские праздники
Первомай
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.