Пьяная жительница Екатеринбурга расплющила внедорожник своего друга

В поселке Белоярский в ночь на 1 мая произошло серьезное ДТП с участием нетрезвой женщины без водительских прав, сообщает портал E1.RU. 38-летняя жительница Екатеринбурга приехала на дачу к другу, который разрешил ей сесть за руль своего Kia Sorento.

Во время поездки женщина перепутала педали газа и тормоза, после чего внедорожник на скорости врезался в дерево. Виновница аварии была госпитализирована медиками с тяжелой травмой, а ГИБДД возбудила в отношении нее сразу несколько административных дел.

Ответственность за инцидент понесет и собственник автомобиля, его накажут за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему прав. Мужчине теперь грозит крупный денежный штраф и возможное лишение водительского удостоверения.

До этого в Омской области на трассе произошло смертельное ДТП. Жертвами стали два пассажира, один из них скончался уже в больнице. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его заметили сотрудники ГАИ и потребовали остановиться, но тот пытался скрыться и съехал в кювет.