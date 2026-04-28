28 апреля 2026 в 13:32

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Омской области

Фото: max.ru/ch_55gibdd
Смертельное ДТП произошло на трассе в Омской области, жертвами стали два пассажира, один из которых умер уже в больнице, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель, спровоцировавший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что мужчина двигался по трассе Бакбасар-Шербакуль-Полтавка. Его заметили сотрудники ГАИ и потребовали остановиться, но тот пытался скрыться и съехал в кювет.

Когда у 38-летнего водителя взяли анализ для медосвидетельствования, прибор показал 1,120 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, — указали в ведомстве.

До этого восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. Инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице. Кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.

ДТП
Омская область
аварии
машины
смертельные ДТП
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

