Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Омской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Омской области, жертвами стали два пассажира, один из которых умер уже в больнице, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель, спровоцировавший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что мужчина двигался по трассе Бакбасар-Шербакуль-Полтавка. Его заметили сотрудники ГАИ и потребовали остановиться, но тот пытался скрыться и съехал в кювет.

Когда у 38-летнего водителя взяли анализ для медосвидетельствования, прибор показал 1,120 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, — указали в ведомстве.

До этого восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края. Инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице. Кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде и устроила массовую аварию на Садовом кольце. Два человека погибли, еще двое пострадали. Предварительно, виновницей ДТП стала экс-сотрудница Россотрудничества.