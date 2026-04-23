Девять россиян пострадали в аварии с автобусом Восемь пассажиров и водитель пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

Восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края, передает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице.

При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса и сам водитель, — сказано в сообщении.

Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые установят все обстоятельства аварии.

Ранее шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодаре. Инцидент случился на пересечении улиц Северная и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр. От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок.