Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 08:33

Девять россиян пострадали в аварии с автобусом

Восемь пассажиров и водитель пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Восемь пассажиров и водитель пострадали в аварии с автобусом в Железногорске Красноярского края, передает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, инцидент произошел около дома № 26ж на Загородной улице.

При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса и сам водитель, — сказано в сообщении.

Правоохранители добавили, что, кроме водителя, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые установят все обстоятельства аварии.

Ранее шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодаре. Инцидент случился на пересечении улиц Северная и Филатова, где 57-летний водитель автобуса потерял управление и наехал на бордюр. От резкого удара транспортное средство опрокинулось на бок.

Регионы
Красноярский край
ДТП
аварии
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.