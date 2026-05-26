26 мая 2026 в 16:26

«Вселял надежду»: Ольховский объяснил вылет Медведева с «Ролан Гаррос»

Теннисист Ольховский: Медведеву не удаются выступления на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/imago-images.de/Global Look Press
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву не удается не грунтовая часть сезона, а конкретно «Ролан Гаррос», заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, на предыдущих турнирах игра россиянина вселяла надежду.

Медведеву не удается не грунт, а конкретно «Ролан Гаррос». На предыдущих турнирах его теннис вселял определенную надежду. Странное поражение — счет то в одну сторону, то в другую. Не только у меня возникают вопросы, почему же все так произошло. Таким вопросом задаются все. Тяжело сказать, какого характера эти проблемы, — сказал Ольховский.

Занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев второй год подряд вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге. Россиянин уступил 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. В 2025 году Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Мирра Андреева может пройти далеко на «Ролан Гаррос», если быстро привыкнет к кортам. По его мнению, на это должно уйти две-три игры.

Ролан Гаррос
Даниил Медведев
