Соседнюю с Украиной страну сотряс политический кризис В Румынии оппозиция потребовала отставки премьера Боложана

Парламент Румынии начал процедуру рассмотрения вотума недоверия кабинету Ильи Боложана, сообщил сенатор и лидер оппозиции Джеордже Симион. Голосование по отставке правительства намечено на 5 мая, передает газета Adevărul.

Инициаторами выступили Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын» и блок PACE. Обращение подписали 253 парламентария при необходимых 234 голосах.

Симион заявил, что Румыния не является товаром, а госкомпании не должны ликвидироваться ради политических провалов. Оппозиция обвинила кабмин в подготовке отчуждения стратегических активов в пользу узкого круга лиц в обход биржи и без дебатов.

Авторы инициативы также напомнили премьеру о его высказывании, сравнивающем некоторых граждан с крысами. Они назвали это сравнение чудовищным, имеющим нацистский оттенок.

На фоне кризиса госсекретари и префекты от PSD подали в отставку. Экс-премьер Виктор Понта заявил, что работа коалиции без смены главы правительства будет ошибкой.

Отмечается, что правительство Боложана находится у власти 10 месяцев. Оппозиция называет падение уровня жизни населения самым драматичным за последние 25 лет.

Ранее полиция Румынии начала расследование после того, как в соцсетях было опубликовано сообщение о сборе средств на убийство президента страны Никушора Дана. По данным журналистов, правоохранители проверяют подлинность аккаунта и реальность угрозы.