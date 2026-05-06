06 мая 2026 в 11:38

В Германии оппозиция выступила единым фронтом против Мерца

Правые и левые в Германии потребовали отставки Мерца

Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представители правых и левых политических сил Германии потребовали отправить в отставку федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, передает РИА Новости. Поводом для заявлений стала годовщина начала работы кабинета, сформированного из блоков ХДС/ХСС и СДПГ.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, выступая перед журналистами, заявила, что годовщина работы правительства стала «черным» днем для страны. По ее словам, канцлер ФРГ набрал огромное количество долгов и к 2030 году кабинет намерен накопить почти €1 трлн.

Вайдель обвинила Мерца в том, что он вверг Германию в политический и экономический кризис. Она подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов, которые могли бы состояться в следующем году.

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен отметила, что «достижения» Мерца сводятся к рекордным долгам на перевооружение и сокращению социальных выплат. Она также призвала к отставке нынешнего кабинета, назвав Мерца самым непопулярным главой правительства в мире.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ смягчает риторику на фоне напряженности в отношениях с США. По данным журналистов, политик пытается сгладить гнев американского лидера Дональда Трампа.

