Путин высказался о выборах лидера в Чечне

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жители Чеченской Республики поддержат Рамзана Кадырова на предстоящих выборах, передает пресс-служба Кремля. Заявление было сделано в ходе его встречи с главой региона.

Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас, — заявил Путин.

Ранее президент России выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову и жителям республики за их вклад в специальную военную операцию. Он подчеркнул значимость участия чеченских бойцов в выполнении поставленных задач.

До этого Кадыров сообщил о передаче ему слов благодарности от Путина. Он подчеркнул, что эта оценка касается его личного контроля над ЧС в регионе после сильных осадков.

Кроме того, свыше 71 тыс. чеченцев принимают участие в специальной военной операции, подчеркнул российский лидер. Он высоко оценил мужество и героизм военных.