Путин заявил об участии более 71 тыс. чеченцев в СВО

Свыше 71 тыс. чеченцев принимают участие в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. Он высоко оценил мужество и героизм военных.

Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции, и из них свыше 20 тысяч — это добровольцы, — отметил российский лидер.

Глава государства в среду вечером провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время разговора Путин поблагодарил Кадырова и чеченский народ за помощь в проведении СВО.

Ребята у вас сражаются мужественно, героически. Они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно, — сказал Путин.

До этого глава Чечни рассказал, что украинские военные оставили раненого сослуживца одного в ДНР без помощи. Он заявил, что случившееся демонстрирует отсутствие слаженности у бойцов ВСУ.

Ранее в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, американский лидер поддержал эту инициативу.