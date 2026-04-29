29 апреля 2026 в 22:59

Путин заявил об участии более 71 тыс. чеченцев в СВО

Фото: kremlin.ru
Свыше 71 тыс. чеченцев принимают участие в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. Он высоко оценил мужество и героизм военных.

Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции, и из них свыше 20 тысяч — это добровольцы, — отметил российский лидер.

Глава государства в среду вечером провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Во время разговора Путин поблагодарил Кадырова и чеченский народ за помощь в проведении СВО.

Ребята у вас сражаются мужественно, героически. Они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно, — сказал Путин.

До этого глава Чечни рассказал, что украинские военные оставили раненого сослуживца одного в ДНР без помощи. Он заявил, что случившееся демонстрирует отсутствие слаженности у бойцов ВСУ.

Ранее в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, американский лидер поддержал эту инициативу.

Спасаемся от простатита: элементарные, но работающие советы врачей
Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото
Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене
Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов
Один человек ранен при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток
В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа
Путин обсудил с Кадыровым ликвидацию последствий наводнений в регионе
Трое мужчин пострадали при ударах беспилотников в Белгородской области
Захарова рассказала, какие последствия ждут мир из-за развития ИИ на Западе
Путин высказался о выборах лидера в Чечне
Экс-тренер «Спартака» оценил прогресс Сафонова во Франции
Путин указал, с какого региона россиянам нужно брать пример по рождаемости
«Истинное удовольствие»: Мамаев о матче ПСЖ — «Бавария»
Путин поблагодарил Кадырова и чеченцев за вклад в СВО
Венгрия и Еврокомиссия договорятся о получении средств ЕС
Цена на нефть Brent резко выросла впервые с 2022 года
Трамп предложил Путину сделать одно действие в отношении Украины
Медведев напомнил королям Европы афоризм «царствуют, но не правят»
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

