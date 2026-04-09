Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 00:53

Путин высоко оценил личный контроль Кадырова над последствиями непогоды

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче ему слов благодарности от президента РФ Владимира Путина. В Telegram-канале он подчеркнул, что эта оценка касается его личного контроля над ЧС в регионе после сильных осадков.

Провел рабочую встречу с помощником президента Российской Федерации Абубакаром Эдельгериевым. Обсудили меры по ликвидации последствий обильных осадков и текущую обстановку в регионе. <...> Он также передал слова благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина за высокий уровень вовлеченности и личный контроль над ситуацией, — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели на территории Чечни для защиты населения и ликвидации последствий обрушившихся на республику сильных дождей. Соответствующее распоряжение подписал Кадыров.

До этого в Иволгинском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтопления талыми водами. В регионе установлен местный уровень реагирования для оперативного определения мероприятий по ликвидации последствий.

Регионы
Чечня
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
благодарность
непогода
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.