29 марта 2026 в 12:45

В Чечне ввели режим ЧС

Кадыров ввел режим ЧС в Чечне для ликвидации последствий непогоды

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале Фото: t.me/mchsdagestan*
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели на территории Чечни для защиты населения и ликвидации последствий обрушившихся на республику сильных дождей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Чеченской Республики, — сказано в распоряжении.

Ранее в Иволгинском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтопления талыми водами. В регионе установлен местный уровень реагирования для оперативного определения мероприятий по ликвидации последствий.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области в зоне подтопления могут оказаться 29 районов и 18 низководных мостов. На период весенних паводков в регионе сформировали оперативную группу — в нее вошли свыше 18 тыс. человек и более 4 тыс. единиц техники. Кроме того, власти запланировали эвакуационные мероприятия.

Россия
Чечня
Рамзан Кадыров
непогода
режим ЧС
Ушаков подтвердил давление на США по вопросу Украины
Зеленский заявил об ударе в спину от ВПК Украины
Коробка с бомбой под Курском, атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 29 марта
Политэксперта похитили и убили в ЮАР
Массовый налет на поезда, атака «Кинжалами»: удары по Украине 29 марта
«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа
Евраев сообщил об экстренных мерах поддержки погорельцев
Уничтоженный иранской ракетой важнейший самолет США попал на фото
«Американцы в огненном котле»: эксперт рассказал о ловушке на острове Харк
Помощник повара засудил торговую сеть из-за скользкого пола и рыбы
Британцев начали массово «паковать» в ОАЭ
Названа самая распространенная мошенническая схема в России
Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса обернулось жертвами
ОАЭ нанесли удар по Ирану на полтриллиона долларов
Стало известно, откуда украинские дроны атаковали Усть-Лугу
Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет
В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов
Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек
В США определились с главным преемником Трампа
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

