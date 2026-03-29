Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале

В Чечне ввели режим ЧС Кадыров ввел режим ЧС в Чечне для ликвидации последствий непогоды

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели на территории Чечни для защиты населения и ликвидации последствий обрушившихся на республику сильных дождей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации регионального характера и ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Чеченской Республики, — сказано в распоряжении.

Ранее в Иволгинском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтопления талыми водами. В регионе установлен местный уровень реагирования для оперативного определения мероприятий по ликвидации последствий.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области в зоне подтопления могут оказаться 29 районов и 18 низководных мостов. На период весенних паводков в регионе сформировали оперативную группу — в нее вошли свыше 18 тыс. человек и более 4 тыс. единиц техники. Кроме того, власти запланировали эвакуационные мероприятия.