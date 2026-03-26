В одном из районов Бурятии ввели режим ЧС из-за подтопления талыми водами В Иволгинском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления

В Иволгинском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за подтопления талыми водами, сообщает «МК в Бурятии». В регионе установлен местный уровень реагирования для оперативного определения мероприятий по ликвидации последствий.

Сообщается, что наиболее сложная обстановка сложилась в Сотниковском поселении. Всего оказались подтоплены 18 преддомовых участков, в 12 домах вода затекла в подполье, в четырех находится выше уровня пола.

На ликвидации последствий работают администрации района и поселения, подразделения МЧС России. С 24 по 25 марта уже откачали более 6 тыс. кубометров воды в Сотникове.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в зоне подтопления могут оказаться 29 районов и 18 низководных мостов. На период весенних паводков в регионе сформировали оперативную группу — в нее вошло свыше 18 тыс. человек и более 4 тыс. единиц техники.