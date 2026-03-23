Почти 30 районов в одном регионе может затопить этой весной

В Нижегородской области в зоне подтопления могут оказаться 29 районов и 18 низководных мостов, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на МЧС России. В повышенной зоне риска находится и 21 участок дорог.

На период весенних паводков в регионе сформировали оперативную группу. В нее вошло свыше 18 тыс. человек и более 4 тыс. единиц техники.

Кроме того, на это время запланированы эвакуационные мероприятия. Власти региона подготовили 429 специализированных машин, 136 плавательных средств и 150 пунктов временного размещения населения.

Ранее в Росгидрометцентре предупредили, что сильное весеннее половодье ожидается как минимум в 16 российских регионах. Еще в 20 субъектах есть риск невысокого превышения уровня талой воды. Серьезный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.