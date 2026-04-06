Гидрометцентр ввел оранжевый уровень опасности в Подмосковье

Гидрометцентр России ввел оранжевый уровень погодной опасности в Московской области из-за стремительного развития весеннего половодья. Согласно данным прогностической карты, предупреждение действует до 16:00 понедельника, 6 апреля, в связи с угрозой достижения опасных гидрологических отметок.

Наводнение. Период предупреждения до 16 часов 6 апреля, — подчеркивается в официальном сообщении метеослужбы.

Специалисты отмечают, что из-за обильных дождей интенсивность подъема воды в подмосковных реках существенно увеличится. По прогнозам синоптиков, критический подъем уровня ожидается на таких водных артериях, как Протва, Нара, Пахра, Нерская и ряде других малых рек региона. Ведомство предупреждает, что в результате достижения опасных отметок неизбежно затопление речных пойм, участков дорог и некапитальных строений, находящихся в низинах.

Жителям и экстренным службам рекомендуется проявлять максимальную бдительность. Особое внимание следует уделить безопасности в районах таких населенных пунктов, как Верея, Наро-Фоминск, Куровское и Городище, где риски подтопления наиболее велики.

Ранее часть Махачкалы ушла под воду после обильных ливней. Затопленными оказались 170 улиц и свыше 3700 домовладений. Глава столицы Дагестана Джамбулат Салавов сообщил, что власти получили 2300 жалоб от населения.