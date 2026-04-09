Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Флокс «звездное кружево» — это однолетник, который удивляет необычной окраской цветков: на розовом фоне четко проступает крупный карминово-красный звездчатый глазок, создавая эффект ажурного кружева на каждом лепестке.

Растение формирует компактные округлые кустики высотой всего 15 см и диаметром около 18 см, идеально подходящие для создания плотных цветущих бордюров и переднего плана клумб. Цветение начинается с начала июня и продолжается до середины августа, радуя глаз в течение двух с половиной месяцев.

Это чрезвычайно выносливый сорт, допущенный к выращиванию во всех 12 регионах России — от севера до Дальнего Востока, — что говорит о его высокой адаптивности и зимостойкости семян. Он неприхотлив, устойчив к стрессам и отлично подходит для озеленения даже начинающим садоводам. Компактность и обильное цветение позволяют использовать флокс «звездное кружево» в контейнерах, на балконах, в рокариях и вдоль садовых дорожек.

