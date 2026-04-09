Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 06:45

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Флокс «звездное кружево» — это однолетник, который удивляет необычной окраской цветков: на розовом фоне четко проступает крупный карминово-красный звездчатый глазок, создавая эффект ажурного кружева на каждом лепестке.

Растение формирует компактные округлые кустики высотой всего 15 см и диаметром около 18 см, идеально подходящие для создания плотных цветущих бордюров и переднего плана клумб. Цветение начинается с начала июня и продолжается до середины августа, радуя глаз в течение двух с половиной месяцев.

Это чрезвычайно выносливый сорт, допущенный к выращиванию во всех 12 регионах России — от севера до Дальнего Востока, — что говорит о его высокой адаптивности и зимостойкости семян. Он неприхотлив, устойчив к стрессам и отлично подходит для озеленения даже начинающим садоводам. Компактность и обильное цветение позволяют использовать флокс «звездное кружево» в контейнерах, на балконах, в рокариях и вдоль садовых дорожек.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший гендиректор Газманова ответит еще за 17 эпизодов мошенничества
Боец «Голливуд» рассказал о километрах оптоволокна в Сумской области
США помогут спецслужбам Украины взламывать машины
Названы эмоции, которые могут спровоцировать аллергию
«Смертоносное преследование»: Трамп вновь пригрозил Ирану
Подстава ВСУ с F-16 и продолжение переговоров: новости СВО к утру 9 апреля
Бутырская назвала самый памятный подарок за успехи в карьере
Снегопад помешал россиянам покинуть Грузию
Немецких школьников начали массово отправлять в нацистские концлагеря
В Финляндии «набросились» на Трампа и заявили об угрозе из Вашингтона
Минобороны назвало количество ликвидированных за двое суток боевиков ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 апреля: инфографика
Водителям рассказали, какие детали машины нуждаются в ремонте весной
Популярные приложения в России начали бороться с VPN
Силы ПВО расправились с 69 украинскими дронами за ночь
«Будут предложения»: в ЦБ высказались о дальнейшей судьбе ключевой ставки
Садоводам рассказали, как весной восстановить пожелтевшие хвойные растения
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали машину с мирными жителями под Брянском
«Вашингтон» с Овечкиным устроил «канадский погром»
Тренер объяснила, как накачать большие грудные мышцы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.