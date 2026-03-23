23 марта 2026 в 05:46

Пахнет медом и цветет огромным облаком с июня до заморозков: для клумб, подвесных кашпо и вазонов

Фото: D-NEWS.ru
Среди садовых цветов есть настоящий чемпион по продолжительности цветения и аромату — алиссум, который превращает ваш сад в благоухающее медовое облако с июня до самых заморозков.

Его главное преимущество — непрерывное, невероятно обильное цветение: мелкие, нежные цветочки сплошь покрывают кустики, создавая эффект пушистого, воздушного ковра белого, розового, сиреневого или желтого оттенков.

При этом алиссум источает удивительно приятный, сладкий медовый аромат, который привлекает пчел и бабочек, наполняя сад жизнью. Растение абсолютно неприхотливо: оно засухоустойчиво, легко переносит похолодания и не требует сложного ухода. Алиссум идеально подходит для бордюров, рабаток, альпийских горок, подвесных кашпо и вазонов, где его стебли могут живописно ниспадать.

Посадив алиссум однажды, вы будете наслаждаться его цветением и ароматом до глубокой осени, и даже первые заморозки ему не страшны.

Ранее был назван многолетник, который цветет без поливов и удобрений.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
