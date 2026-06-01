Посадите в начале июня — до конца лета сад в пурпурных, персиковых и сиреневых «бабочках» до 6 см. Цветок для нежных клумб

Бугенвиллея — это тропическая лиана, которая покоряет сердца не цветами, а яркими «бумажными» прицветниками всех оттенков радуги. В смеси сортов вы получите настоящий фейерверк красок на своем балконе или в саду: от ослепительно-белого и нежно-розового до огненно-оранжевого, пурпурного и сиреневого. Невзрачные кремовые цветки обрамлены крупными (до 6 см) тонкими брактеями, которые напоминают гофрированную бумагу — отсюда и второе название «бумажный цветок».

Это растение-трансформер: оно может быть и компактным кустиком в горшке, и роскошной лианой, оплетающей опору, и изящным бонсай. Выращивают бугенвиллею в контейнерах, на лето вынося на улицу, а на зиму убирая в прохладное светлое помещение. Для обильного цветения нужно солнце и правильная обрезка: весной укорачивают прошлогодние побеги, чтобы стимулировать рост цветущих веточек. Размножается черенками.

