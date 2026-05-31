Цветет все лето россыпью белых горошин с бордовым глазком: однолетник-рекордсмен для самых ярких клумб

Цветет все лето россыпью белых горошин с бордовым глазком: однолетник-рекордсмен для самых ярких клумб

Кореопсис гибридный «невероятный водоворот» (Coreopsis Incredible Whirlwind) — это настоящая парижская красавица, которая закружит ваш сад в бело-бордовом водовороте красок. Эта новинка предстоящего сезона принадлежит к семейству астровых и родом из прохладных, сухих прерий Северной Америки.

Его уникальные зазубренные цветки-бусины напоминают кружево: по краю лепестки нежно-белые, а к центру — насыщенно-бордовые, создавая эффект драгоценного рубина, оправленного в серебро. Высота компактного кустика — 40–50 см, период цветения — все лето, с июня до сентября. Растение идеально для срезки, групповых посадок и садов в натуралистическом стиле. Кореопсис засухоустойчив, предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Выращивают его как однолетник.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.