Посадите этот куст на солнце — и он запылает алым фейерверком с мая до октября

Этот многолетний кустарник цветет с конца мая до октябрьских заморозков, а его название переводится как «Все лето в красном».

Если вы хотите, чтобы на даче все лето полыхало красными огнями, посадите вейгелу сорта All Summer Red. В разгар цветения под шапкой огненно-алых колокольчиков, собранных в изящные соцветия по 3–5 штук, не видно изумрудной листвы с легким красноватым отливом на молодых побегах.

Главное преимущество — беспрецедентно долгое цветение волнами: после первой мощной волны, после небольшой паузы куст снова покрывается бутонами, и так продолжается до глубокой осени.

Для дачи вейгела хороша своей неприхотливостью: выдерживает морозы, растет на солнце и в полутени, не требует частых подкормок, а обрезку проводят раз в 2-3 года после первой волны цветения.

Посадите этот куст на солнечном месте с хорошим дренажем — и каждое лето ваш сад будет полыхать ярко-красным пламенем, привлекая восторженные взгляды соседей. А если места мало, вейгелу можно выращивать в контейнере — в горшке она вырастает до 70 см.

Дарья Иванова
