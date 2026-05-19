Цветы против сорняков: посадила — и они вытеснили даже настойчивые одуванчики

Борьба с сорняками может превратиться в приятное наблюдение за цветами, если правильно выбрать растения, которые сами подавляют незваных гостей.

Лучший кандидат для этой роли — обриета, невысокий многолетник, который весной покрывается сплошным ковром из мелких сиреневых, розовых или фиолетовых цветов. Она создает такие плотные «подушки», что через них не могут пробиться даже самые настойчивые одуванчики, при этом сама обриета не является агрессором — она аккуратно заполняет пустоты, не расползаясь в неположенные места.

Второй борец с сорняками — живучка (аюга), которая эффективно заполняет свободные пространства в саду, особенно под деревьями и кустарниками, где сорняки чувствуют себя вольготно. Ее колосовидные соцветия сине-голубых оттенков выгодно смотрятся в сочетании с гейхерами и хостами, а побеги при необходимости легко удаляются, не захватывая территорию.

Третий вариант — садовая герань, которая образует плотный ковер из резных листьев, под которым сорнякам не остается места. Плюс герань отпугивает слизней и некоторых вредителей, цветет все лето от нежно-розовых до пурпурных оттенков.

