Многолетники с темной и бордовой листвой: акцент для сада — нашли 7 самых интересных

Темнолистные многолетники — один из самых сильных приемов в современном саду. Они работают даже тогда, когда почти ничего не цветет: добавляют глубину, подчеркивают соседние растения и делают клумбы визуально дороже.

Гейхера — бордовая классика для полутени

Современные сорта гейхеры бывают почти черными, сливовыми, вишневыми и шоколадными. Особенно эффектно они смотрятся возле хост и декоративных трав.

На одном месте живет 4–6 лет, затем куст лучше омолаживать.

Морозостойкость: до −35°C.

Интересный факт: зимой многие сорта сохраняют листву даже под снегом и выходят декоративными уже ранней весной.

Клопогон — «черный гигант» сада

Высокий многолетник с резной почти черной листвой и ароматными свечами цветов. Особенно красиво выглядит в больших миксбордерах.

На одном месте живет 15–20 лет.

Морозостойкость: до −34°C.

Интересный факт: вечером цветущий клопогон дает сладковатый аромат с ванильными нотками.

Очиток Purple Emperor — почти вечный многолетник

Один из самых надежных вариантов для солнца и бедных почв. Практически не боится засухи и сохраняет декоративность все лето.

На одном месте живет 10–15 лет.

Морозостойкость: до −40°C.

Интересный факт: осенью бордовая листва становится еще темнее и эффектнее, чем летом.

Бузульник — роскошный акцент для влажных мест

Крупные листья с темной изнанкой и мощные желтые цветы делают бузульник очень заметным даже в тени.

На одном месте живет 10–12 лет.

Морозостойкость: до −30°C.

Интересный факт: в жару листья бузульника могут слегка поникать днем, а вечером полностью восстанавливаться.

Пузыреплодник — бордовый фон для всего сада

Хотя это уже кустарник, его часто используют именно как цветовой акцент. Темная листва особенно красиво контрастирует со светлыми цветами.

На одном месте живет 25–40 лет.

Морозостойкость: до −40°C.

Интересный факт: пузыреплодник почти не теряет декоративность даже после сильной обрезки.

Астильба Chocolate Shogun — редкая шоколадная красавица

Этот сорт ценят именно за необычную бронзово-шоколадную листву, которая декоративна весь сезон.

На одном месте живет 6–8 лет.

Морозостойкость: до −34°C.

Интересный факт: молодая листва весной выглядит почти шоколадной, а затем приобретает бронзовый оттенок.

Живучка Burgundy Glow — ковер без лишнего ухода

Очень быстро разрастается и создает плотное декоративное покрытие между растениями.