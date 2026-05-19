Многолетники с темной и бордовой листвой: акцент для сада — нашли 7 самых интересных

Темнолистные многолетники — один из самых сильных приемов в современном саду. Они работают даже тогда, когда почти ничего не цветет: добавляют глубину, подчеркивают соседние растения и делают клумбы визуально дороже.
Гейхера — бордовая классика для полутени
Современные сорта гейхеры бывают почти черными, сливовыми, вишневыми и шоколадными. Особенно эффектно они смотрятся возле хост и декоративных трав.
- На одном месте живет 4–6 лет, затем куст лучше омолаживать.
- Морозостойкость: до −35°C.
- Интересный факт: зимой многие сорта сохраняют листву даже под снегом и выходят декоративными уже ранней весной.
Клопогон — «черный гигант» сада
Высокий многолетник с резной почти черной листвой и ароматными свечами цветов. Особенно красиво выглядит в больших миксбордерах.
- На одном месте живет 15–20 лет.
- Морозостойкость: до −34°C.
- Интересный факт: вечером цветущий клопогон дает сладковатый аромат с ванильными нотками.
Очиток Purple Emperor — почти вечный многолетник
Один из самых надежных вариантов для солнца и бедных почв. Практически не боится засухи и сохраняет декоративность все лето.
- На одном месте живет 10–15 лет.
- Морозостойкость: до −40°C.
- Интересный факт: осенью бордовая листва становится еще темнее и эффектнее, чем летом.
Бузульник — роскошный акцент для влажных мест
Крупные листья с темной изнанкой и мощные желтые цветы делают бузульник очень заметным даже в тени.
- На одном месте живет 10–12 лет.
- Морозостойкость: до −30°C.
- Интересный факт: в жару листья бузульника могут слегка поникать днем, а вечером полностью восстанавливаться.
Пузыреплодник — бордовый фон для всего сада
Хотя это уже кустарник, его часто используют именно как цветовой акцент. Темная листва особенно красиво контрастирует со светлыми цветами.
- На одном месте живет 25–40 лет.
- Морозостойкость: до −40°C.
- Интересный факт: пузыреплодник почти не теряет декоративность даже после сильной обрезки.
Астильба Chocolate Shogun — редкая шоколадная красавица
Этот сорт ценят именно за необычную бронзово-шоколадную листву, которая декоративна весь сезон.
- На одном месте живет 6–8 лет.
- Морозостойкость: до −34°C.
- Интересный факт: молодая листва весной выглядит почти шоколадной, а затем приобретает бронзовый оттенок.
Живучка Burgundy Glow — ковер без лишнего ухода
Очень быстро разрастается и создает плотное декоративное покрытие между растениями.
- На одном месте живет 5–7 лет без потери декоративности.
- Морозостойкость: до −35°C.
- Интересный факт: живучка способна расти даже там, где газон обычно вымерзает или плохо развивается.