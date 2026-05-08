Забудьте про чернозем и удобрения: 7 цветов для посадки в любую землю, песок и глину

Не переживайте, если ваш участок далек от чернозема, — природа создала растения, которые умеют цвести на любых почвах без вашего участия.

Лаванда — королева бедных грунтов: чем скуднее земля, тем насыщеннее аромат ее листьев и ярче цветение, а подкормки ей не просто не нужны — они вредят.

Очиток видный: он запасает воду в толстых мясистых листьях, поэтому его можно не поливать неделями, а его плотные розовые щитки украшают сад с сентября до снега.

Астранция — растение, которое растет на любой почве: от песка до глины, не боится ни солнца, ни полутени, а мелкие цветки-зонтики парят над кустом с июня до сентября.

Рудбекия с ее солнечными «ромашками» цветет на любых, даже самых бедных грунтах, с июля до октября, не требуя подкормок.

Эшшольция вообще не нуждается в плодородной земле: она сама сеется в трещинах между камнями и радует шелковистыми оранжевыми цветами все лето.

Космея, которую можно посеять прямо в грунт в мае, растет на любых почвах и быстро зацветает нежными ромашками.

Котовник Фассена — сиреневое облако, которое цветет все лето, пахнет лимоном и отпугивает комаров, не боясь ни засухи, ни морозов.

