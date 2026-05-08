Петуния и бархатцы отдыхают: это чудо цветет яркими ромашками с мая до октября

Остеоспермум, или африканская ромашка, — это растение, которое стремительно завоевывает сердца российских дачников. Куст сам формируется в аккуратную сферу, не требуя обрезки.

Внешне его крупные, до 8 см в диаметре, соцветия очень напоминают привычную ромашку, эхинацею или герберу. Однако главная «фишка» этой красоты — уникальный атласный блеск лепестков и контрастное синее или фиолетовое «сердце», которое придает цветку особый, экзотический шарм.

Палитра сортов включает белые, розовые, оранжевые, желтые, сиреневые оттенки, а необычная форма лепестков у современных гибридов напоминает ложки, что делает цветение еще более эффектным.

Остеоспермум выигрывает в сравнении с петуниями и другими цветами за счет своей поразительной выносливости. Он цветет невероятно долго: первые бутоны распускаются в конце весны, а последние — в октябре, сменяя друг друга почти без перерыва. Растение без проблем переносит летнюю жару и кратковременную засуху, а легкие заморозки ему не страшны.

