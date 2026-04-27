27 апреля 2026 в 06:46

Без этих фишек не вырастить пышные клематисы: превращаем скромную лиану в цветущий водопад

Клематисы по праву считаются королями сада, но чтобы превратить скромную лиану в роскошный, пышный цветущий водопад, нужно знать несколько фишек.

Первое и самое важное правило: «голова на солнце, ноги в тени». Корни клематиса категорически не переносят перегрева, при температуре почвы выше 20 °C они перестают усваивать питательные вещества, поэтому основание куста обязательно нужно замульчировать, используя кору, солому или даже светлый гравий слоем 5–7 см.

Во-вторых, клематис настоящий «обжора», и здесь работает только регулярная дробная подкормка: за сезон взрослому кусту требуется не менее 4-5 подкормок, чередующих органику и минеральные удобрения. Весной лиане нужен азот для наращивания зелени, а в период бутонизации и цветения — фосфор и калий для ярких и крупных цветов.

Третья обязательная процедура — правильная обрезка. Клематисы делятся на три группы, и если не знать, к какой принадлежит ваш сорт, вместо шапки цветов вы рискуете получить просто зеленую лиану. Летние сорта (3-я группа) обрезают коротко, оставляя 2-3 почки от земли, а весенние (1-я и 2-я группы) — только слегка корректируют.

Ранее был назван цветок, который пахнет ладаном и цветет скалистыми розами.

Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
В Минздраве РФ озвучили, что поможет увеличить продолжительность жизни
В Минздраве РФ озвучили, что поможет увеличить продолжительность жизни
Посадка в мае — цветение в июне: этот многолетник-трудяга цветет до заморозков, а вы не знаете хлопот
Посадка в мае — цветение в июне: этот многолетник-трудяга цветет до заморозков, а вы не знаете хлопот
Сажаю «гофре» и еще 4 сорта прямо в грунт — получаю пышный ковер цветов до заморозков
Сажаю «гофре» и еще 4 сорта прямо в грунт — получаю пышный ковер цветов до заморозков
Зацветает через 40 дней после посева бутонами, похожими на мордочки обезьянок: диво дивное, а не цветок
Зацветает через 40 дней после посева бутонами, похожими на мордочки обезьянок: диво дивное, а не цветок
Дарья Иванова
