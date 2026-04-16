Пахнет ладаном, цветет скалистыми розами и редко просит полива: чудо-цветок

Ладанник, или скальная роза, — это растение, о котором мало кто знает, а зря. Уход за ним сводится к поливу только при полном просыхании земли (переувлажнение убьет его) и весенней прищипке для ветвления.

Его главное преимущество перед другими цветами — неземная красота и аромат ладана, или же средиземноморского побережья прямо на вашем участке. Яркие, похожие на шиповник, пятилепестковые цветы (белые, розовые, сиреневые) распускаются в огромном количестве с весны до середины лета, а его смолистая листва источает божественный запах, особенно в жару.

Единственный минус: ладанник — это красивый, но крайне теплолюбивый цветок. В открытом грунте средней полосы он вымерзает уже при -15°C. Зато для тех, кто любит экспериментировать, ладанник — идеальный кандидат на роль кадочного (контейнерного) растения. С апреля по октябрь вы выносите его в сад на самое солнечное, безветренное место (не боится жары, засухи и бедных почв), наслаждаясь его видом, а на зиму заносите в прохладное, светлое помещение с температурой +10-15°C.

Дарья Иванова
