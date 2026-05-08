08 мая 2026 в 07:53

Стало известно, почему Финский залив замерз впервые за 15 лет

Западный ветер привел к замерзанию Финского залива в Петербурге зимой 2026 года

Горожане гуляют с собакой на замерзшем Финском заливе в Санкт-Петербурге Горожане гуляют с собакой на замерзшем Финском заливе в Санкт-Петербурге Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Западные ветры спровоцировали сложную ледовую обстановку в Финском заливе зимой 2026 года, заявила РИА Новости начальник ЦЛГИ Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина. По ее словам, низкие температуры воздуха тоже усугубили ситуацию.

В конце января в Петербурге наблюдалось преобладание западных ветров, плюс очень низкая температура воздуха. Все это способствовало активному ледообразованию и становлению припая, — отметила Ильина.

Она уточнила, что в конкретном случае речь идет о процессе выноса льда в западную часть залива для дальнейшего разрушения. Если преобладают дующие в сторону берега ветры, то дрейфующий лед остается в заливе и не выносится в Балтийское море. Это, в свою очередь, очень осложняет навигацию, резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что в феврале специалисты зафиксировали в акватории Финского залива аномально сложную ледовую обстановку. Подобные условия для судоходства не наблюдались в регионе уже 15 лет. Для стабилизации грузоперевозок к работе привлекли атомный ледокол «Сибирь».

