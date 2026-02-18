Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 22:45

Атомный ледокол «Сибирь» экстренно вышел в Финский залив

«Росатом» направил ледокол «Сибирь» для проводки судов в Финском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Атомный ледокол «Сибирь» направляется в Финский залив для проводки судов, сообщили в пресс-службе «Росатома». Залив впервые за несколько лет на 80% покрыло льдом толщиной до 40 сантиметров.

Впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив: он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 см. Прогноз погоды неутешителен. Возникла реальная угроза судоходству. Впервые за долгие годы к «Росатому» обратился минтранс с просьбой направить в Финский залив атомный ледокол. Мы не могли не пойти навстречу, — сказано в сообщении.

Ледокол уже совершил переход из Арктики и приближается к Северной столице. Судно прибудет в порт Приморск к 14:00 и незамедлительно приступит к ледокольным проводкам.

Ранее сообщалось, что на Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна после этого следовали по заданному маршруту. Инцидент произошел в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговский.

До этого стало известно, что ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории. Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря.

