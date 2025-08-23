Дети-спортсмены оказались в водной ловушке В Кронштадте подростков из Москвы унесло в залив

В Кронштадте четырех подростков-спортсменов из Москвы унесло в залив на катамаранах, сообщает 78.ru. Группа несовершеннолетних отдыхала на пляже без сопровождения взрослых, когда решила совершить водную прогулку.

Подростки, находившиеся в городе на спортивных сборах по водному поло, не рассчитали силы течения и оказались отнесены далеко от берега. Осознав опасность ситуации, они не смогли самостоятельно вернуться к суше. На помощь незамедлительно прибыли спасатели, которые успешно эвакуировали всех четверых любителей водных прогулок на берег.

Ранее в Приморском крае мужчина получил глубокие порезы рук и повреждения запястья во время подводного плавания при встрече со скатом. Как сообщили в Находкинской городской больнице, инцидент произошел на глубине около трех метров, когда ныряльщик попытался приблизиться к морскому обитателю и случайно задел его хвост.

До этого спасатели Владивостока обнаружили тело мужчины, пропавшего во время катания на сапборде. Это второй погибший из пары, вышедшей в море 18 мая от района Второй Речки. Ранее было найдено тело женщины, которая была спутницей погибшего. Оба отдыхающих катались на одной доске без спасательных жилетов.