Девять собак погибли в огненной ловушке Девять собак погибли во время пожара в приюте в Иркутской области

В результате пожара в приюте для животных «Жизнь» в Нижнеудинске Иркутской области погибли девять собак, сообщает агентство «ИрСити». Инцидент произошел в ветеринарном блоке, который был почти полностью уничтожен огнем.

В этом помещении содержали животных после хирургических операций. Они находились в клетках и не смогли самостоятельно выбраться из горящего здания. О возгорании стало известно утром, когда сотрудники приехали на работу. К их приезду здание уже было охвачено дымом. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки. Волонтеры приюта объявили сбор средств на восстановление ветеринарного блока. В настоящее время под их опекой находится около 600 собак.

Ранее в Хабаровском крае спасатели спасли собаку, которая надышалась дымом во время пожара в жилом доме. Возгорание произошло в селе Новотроицком. Пламя распространилось на деревянные конструкции потолка и стены двухэтажного здания. Хозяевам удалось самостоятельно эвакуироваться, однако внутри остались их домашние питомцы. Спасатели вынесли двух собак, но третий пес испугался и спрятался на втором этаже. Там была самая высокая концентрация дыма. Когда его нашли, животное практически перестало дышать. Для реанимации огнеборцы использовали специальный дыхательный аппарат. После этого собаку вернули владельцам.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, в приютах по стране содержится около 170 тыс. животных. Среди них примерно 150 тыс. собак и 20 тыс. кошек. В среднем в каждом приюте находится около 320 животных. В Москве функционирует более 20 приютов для бездомных четвероногих.