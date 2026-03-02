На перегоне под Тайшетом женщина погибла под колесами поезда

На перегоне под Тайшетом женщина погибла под колесами поезда

На перегоне под Тайшетом поезд насмерть сбил женщину, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Тайшетского транспортного прокурора Роман Головачев, чтобы координировать работу правоохранителей, — сообщили в ведомстве.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. В данный момент инициирована проверка исполнения правил безопасности на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный водитель сбил 16-летнюю девочку, она скончалась в больнице от полученных травм. Автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка.