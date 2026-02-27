В администрации Бодайбо «полетели головы» после коммунальной катастрофы Главу Бодайбо Ботвина задержали после масштабной коммунальной аварии

В Иркутской области главу Бодайбинского городского поселения Алексея Ботвина задержали на фоне коммунальной аварии, сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник. Известно, что город почти на месяц остался без воды и тепла.

По информации журналистов, причиной стало локальное промерзание водопровода. В издании сообщили, что в домах местных жителей было семь градусов тепла, волонтеры привозили им воду и обогреватели.

Ранее мэр Бодайбо Евгений Юмашев заявил, что никто из жителей города не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления. По его словам, некоторые арендодатели, наоборот, резко подняли цены.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 78 жилых домах Бодайбо, пострадавших из-за аварии на коммунальном водоводе, восстановлено теплоснабжение. Всего же без тепла и воды остались более 160 домов.

В Бодайбо действовал режим повышенной готовности. На территории региона также был введен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации поселения и в теплоснабжающем предприятии прошли обыски.