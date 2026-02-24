Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:45

Раскрыты долги Киркорова по коммуналке

SHOT: Киркоров задолжал более 500 тыс. рублей за коммунальные услуги

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что певец Филипп Киркоров накопил более 500 тыс. рублей в качестве долга за оплату коммунальных услуг. Как сказано в публикации, артист с прошлого года не вносил платежи за элитные квартиры в центре Москвы, которые стоят более 1 млрд рублей.

По информации SHOT, Киркоров владеет восемью квартирами, сразу три из них расположены в Филипповском переулке около Арбата. Как сказано в материале, певец также владеет двумя машино-местами за 20 млн рублей.

SHOT также утверждает, что у артиста есть пять квартир на 180 млн рублей на Земляном валу. По информации канала, три квартиры на втором этаже объединили в одну, ее общая площадь составляет 205 квадратных метров. Как сказано в публикации, Киркоров объединил еще две квартиры в соседнем подъезде, их площадь составляет 135 квадратных метров.

Ранее Киркоров сильно удивился, читая меню московского ресторана El Pimpi. В Сети появился ролик, в котором запечатлено выражение лица артиста. При этом непонятно, удивлялся ли Киркоров ценам или позициям в меню.

