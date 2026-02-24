Назван возможный ответ России на попытку удара ВСУ по Воткинску Военэксперт Дандыкин: РФ может ударить по Украине «Орешником» с боевым зарядом

Россия может применить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» с боевым зарядом в ответ на попытку удара Вооруженных сил Украины по Воткинску, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, атака украинских войск на предприятие, которое создает ядерный щит РФ, переходит «все разумные пределы».

Вооруженные силы Украины уже перешли все разумные пределы, потому что попытались ударить по Воткинску. Этот город создает ядерный щит нашей Родины. Я думаю, если так дело пойдет, то по военным объектам Украины прилетит более серьезное изделие. Может быть, даже баллистическая ракета «Орешник», но уже с боевым зарядом. Все идет именно к этому, — высказался Дандыкин.

Ранее глава Воткинска Алексей Заметаев заявил, что городские власти свернули массовые масленичные гулянья на Центральной площади в целях обеспечения безопасности граждан. Жителям рекомендовалось отмечать праздник у себя дома. Мера была принята на фоне напряженной оперативной обстановки в регионе.