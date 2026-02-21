Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 16:48

Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу

В Воткинске отменили масленичные гуляния из-за риска атаки дронов

Фото: Светлана Нафикова/АГН «Москва‭»
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Воткинска свернули массовые масленичные гуляния на Центральной площади в целях обеспечения безопасности граждан, об отмене торжеств сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Заметаев. Жителям рекомендуется отмечать праздник у себя дома.

Проведите этот субботний день с близкими, — добавил он.

Мера была принята на фоне напряженной оперативной обстановки в регионе. Решению предшествовало утреннее объявление режима «Опасное небо» в Удмуртии. В южных районах республики работали сирены, предупреждающие об угрозе атаки БПЛА. Несмотря на то что спустя несколько часов был дан сигнал отбоя, власти города решили не рисковать здоровьем людей в местах массового скопления. Аналогичные меры безопасности затронули и соседние регионы — праздничные мероприятия также отменили в Казани.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. Краевой перативный штаб сообщил, это инцидент случился в поселке Ильском Северского района. Обломки БПЛА были найдены по 11 адресам населенного пункта.

Масленица
атаки ВСУ
беспилотники
Удмуртия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе
Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского
Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля
Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ
Ледовая блокада Балтики ударила по Германии
Дмитриев одним ИИ-видео пошутил об экс-принце Эндрю
Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу
Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг
Похититель унитазных сидений завелся в Екатеринбурге
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»
На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины
Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ
В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
«Это цирк»: Большунов раскритиковал уровень конкуренции на Олимпиаде
«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады
Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель
Снежный шторм накрыл Урал
Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.