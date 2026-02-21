Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу

Власти Воткинска свернули массовые масленичные гуляния на Центральной площади в целях обеспечения безопасности граждан, об отмене торжеств сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Заметаев. Жителям рекомендуется отмечать праздник у себя дома.

Проведите этот субботний день с близкими, — добавил он.

Мера была принята на фоне напряженной оперативной обстановки в регионе. Решению предшествовало утреннее объявление режима «Опасное небо» в Удмуртии. В южных районах республики работали сирены, предупреждающие об угрозе атаки БПЛА. Несмотря на то что спустя несколько часов был дан сигнал отбоя, власти города решили не рисковать здоровьем людей в местах массового скопления. Аналогичные меры безопасности затронули и соседние регионы — праздничные мероприятия также отменили в Казани.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. Краевой перативный штаб сообщил, это инцидент случился в поселке Ильском Северского района. Обломки БПЛА были найдены по 11 адресам населенного пункта.