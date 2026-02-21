Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, это произошло в поселке Ильском Северского района. Обломки БПЛА были найдены по 11 адресам населенного пункта.
В результате атаки БПЛА в ночь с 20 на 21 февраля в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА обнаружили по 11 адресам. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.
В оперштабе также отметили, что упавшие беспилотники разбили крыши у частных домов, выбили окна и повредили заборы. В поселке с раннего утра работаю профильные комиссии, которые оценивают нанесенный ущерб. Администрация района обещает помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. Беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.