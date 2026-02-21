Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, это произошло в поселке Ильском Северского района. Обломки БПЛА были найдены по 11 адресам населенного пункта.

В результате атаки БПЛА в ночь с 20 на 21 февраля в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА обнаружили по 11 адресам. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что упавшие беспилотники разбили крыши у частных домов, выбили окна и повредили заборы. В поселке с раннего утра работаю профильные комиссии, которые оценивают нанесенный ущерб. Администрация района обещает помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. Беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.