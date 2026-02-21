Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 13:49

Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников на Краснодарский край, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, это произошло в поселке Ильском Северского района. Обломки БПЛА были найдены по 11 адресам населенного пункта.

В результате атаки БПЛА в ночь с 20 на 21 февраля в поселке Ильском Северского района обломки БПЛА обнаружили по 11 адресам. Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что упавшие беспилотники разбили крыши у частных домов, выбили окна и повредили заборы. В поселке с раннего утра работаю профильные комиссии, которые оценивают нанесенный ущерб. Администрация района обещает помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. Беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.

Россия
Краснодарский край
атаки ВСУ
последствия
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вступились за российских спортсменов на Паралимпиаде
Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму
Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума
Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса
LG сделала шаги для возвращения в Россию
Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля
Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край
В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины
Россиян не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО
В США заявили о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Проблемы с сердцем, потеря зрения, операции: что со здоровьем Немоляевой
Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников
Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»
Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве
Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»
Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»
Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Спасатели достали из Байкала тела восьми утонувших туристов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.